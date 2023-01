"Olha ela!" Copinha começa hoje, com Comercial de MS jogando

Famosa por revelar grandes craques do mundo do futebol no Brasil, a “Copinha” está On em mais uma temporada do esporte. Com início marcado para esta segunda-feira (2), a estreia conta com o Comercial de Mato Grosso do Sul, time de Campo Grande, enfrentando o Cruzeiro na primeira rodada do campeonato.

A Copa São Paulo de Futebol Jr. Chega a sua 53ª edição contando com 128 times, divididos em 32 grupos. Ao todo, a Copinha se dividirá em sete fases, até que chegue na grande decisão, marcada para o dia 25 de janeiro, data em que é celebrado o 469º aniversário da cidade de São Paulo.

Além do Comercial, nesta segunda-feira, três gigantes do futebol brasileiro fazem sua estreia, sendo estes, o Flamengo enfrenta o Floresta na cidade de Jaú, o Grêmio terá o Cruzeiro-AL.

Na primeira fase, as equipes fazem três partidas contra seus adversários do grupo. Os dois times que obtiverem as duas melhores classificações de suas chaves avançam para a próxima fase. A partir deste momento, o campeonato entra no formato de mata-mata. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

Maior campeão da Copinha, o Corinthians joga na terça-feira (3/1), na cidade de Araraquara. O Timão, que já levantou a taça em 10 ocasiões, joga contra o Zumbi.

Atual campeão, o Palmeiras fará sua estreia após a conquista na terça (3/1), ao enfrentar a Juazeirense na cidade de São José do Rio Preto, no interior paulista. O vice-campeão da última edição, Santos, terá a sua sede em Santo André. O Peixe estreia na quarta (4/1), no estádio Bruno José Daniel, contra o São Raimundo. A equipe chega motivada depois de vencer o Campeonato Paulista sub-20.

