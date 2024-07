Olimpíadas 2024: atletas testam positivo para Covid-19 e gera preocupação

Brenda Leitte, com Reuters

Três anos após os Jogos Olímpicos de Tóquio terem sido realizados em meio a precauções rigorosas e sem torcedores devido à pandemia de Covid-19, o vírus forçou atletas a se retirarem de provas e fez com que outros usassem máscaras mais uma vez na Olimpíada de Paris.

Vários atletas testaram positivo, incluindo a nadadora australiana Lani Pallister era uma esperança de medalha nos 1.500 metros livre, mas teve que se retirar do evento e foi instruída a se isolar em seu quarto.

O nadador britânico Adam Peaty testou positivo um dia depois de ter perdido por pouco o ouro nos 100 metros peito, dividindo a prata com o norte-americano Nic Fink. Peaty, que disse que acordou se sentindo mal na manhã da prova de domingo (28), espera competir em revezamentos ainda nesta semana.

“O espírito de equipe está muito forte”, afirmou Matt Richards, companheiro de equipe britânico de Peaty, após a bateria dos 100 m livre na manhã desta terça-feira (30). “Acho que fizemos um bom trabalho tentando garantir que tomássemos todas as precauções possíveis. Adam está bem, ele não está morrendo. Ele está bem, apenas um pouco resfriado. Vamos evitar isso da melhor maneira possível. Estamos aqui para competir. Se ficarmos um pouco doentes enquanto estivermos competindo, continuaremos competindo. É assim que fazemos”.

Várias jogadoras australianas de polo aquático testaram positivo para Covid-19 nos dias que antecederam a cerimônia de abertura, forçando-as a isolamento dos outros membros da equipe.

A Olimpíada de Tóquio foi adiada por um ano devido à Covid-19, enquanto a Olimpíada de Inverno de Pequim de 2022 foi realizada sob precauções rigorosas, tornando Paris a primeira Olimpíada pós-pandemia. Não há protocolos ou restrições rigorosas em relação ao coronavírus em Paris.

“Temos um protocolo que qualquer atleta que tenha testado positivo precisa usar uma máscara e lembramos a todos que devem seguir as melhores práticas, mas em termos de monitoramento da Covid, os casos são bastante baixos na França”, disse Anne Descamps, diretora-chefe de comunicações da Paris 2024.

O nadador britânico Jacob Whittle afirmou que sua equipe estava ficando mais rigorosa com as precauções. “Estamos higienizando as mãos e usando máscaras em todos os lugares que podemos”, disse Whittle.

“Quando estamos nadando e fazendo coisas como essa (falando com os repórteres) são os únicos momentos em que não estamos usando máscara".

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também