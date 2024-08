Olimpíadas: Brasil vence nas quartas e encara a Espanha na semifinal

A Seleção Feminina de Futebol Brasileiro venceu a França, neste sábado (3), mesmo chegando nas quartas de final dependendo de resultados de terceiros, a equipe de Arthur Elias fechou a partida em 1 a 0 com gol no segundo tempo.



Agora o Brasil vai a semifinal com a Espanha, que venceu a Colômbia nos pênaltis depois de 2 gols marcados por cada equipe também neste sábado.



O gol de Gabi Portilho deu a vitória ao Brasil que chega à semifinal dos Jogos pela 6ª vez, em oito edições realizadas, e ganhou uma medalha em duas oportunidades.



A seleção brasileira conseguiu duas pratas consecutivas, em Atenas-2004 e Pequim-2008, com sua "geração de ouro" da modalidade.



A partida contra a Espanha, atual campeã do mundo, será na terça-feira (6), às 15h (horário de MS) e poderá contar com Marta, que cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido justamente contra as espanholas, de quem o Brasil perdeu por 2 a 0 na partida do dia 31 de julho.

