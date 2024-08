Olimpíadas: Em jogo eletrizante, Brasil vai a final feminina do vôlei de praia

A dupla n°1 do mundo, Ana Patrícia e Duda, venceu as australianas Mariafe e Clancy nesta quinta-feira (8). Agora, as brasileiras avançam à final em Paris e brigarão pelo ouro nesta sexta-feira (9), às 16h30 (horário de MS), contra a dupla canadense Melissa e Brandie.

Ana Patrícia e Duda começaram bem, mas encontraram disputa acirrada com a dupla australiana, atenta ao jogo das brasileiras. Com vantagem pequena, Mariafe e Clancy igualaram o placar do jogo na metade do primeiro set.

Ao final do primeiro set, Mariafe e Clancy empataram o jogo em 18 x 18 e a partida se encaminhava para uma decisão ponto a ponto. As australianas chegaram ao set point, mas as brasileiras empataram e a partida foi para mais dois pontos. Apesar da tentativa, as brasileiras perderam o primeiro set por 22 x 20.

No segundo set, as australianas começaram melhor no jogo, porém as brasileiras não deixavam a vantagem aumentar e a disputa estava acirrada. Apesar do início forte, Ana Patrícia e Duda voltaram ao ritmo acelerado na partida e retomaram a vantagem no segundo set.

Ana Patrícia e Duda foram seguras para chegar ao set point com seis pontos de diferença no placar. Com muita consistência, Duda garantiu o ponto que levou as brasileiras ao tie-break.

Tie-break - No set decisivo, o jogo estava acirrado, com as australianas à frente por um ponto de diferença. Com Duda muito bem na defesa, as brasileiras chegaram a retomar a vantagem, mas a partida seguia decidida ponto a ponto.

Em jogo muito duro, a semifinal foi decidida no detalhe. O Brasil conquistou o set point e aumentou a vantagem, garantindo a vaga na final após vencer o tie-break por 15 x 12.

