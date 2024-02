Operário abre o returno do Estadual contra o Náutico nesta quarta

O returno da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá início nesta quarta-feira (14), com um único jogo entre Operário e Náutico, em partida antecipada da 8ª rodada. A bola rola a partir das 15h no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

O Operário, líder do Grupo A, entra em campo defendendo sua invencibilidade, após um desempenho sólido no primeiro turno. Com 3 vitórias e 1 empate em 4 jogos. O Galo enfrentou o Náutico na fase inicial, saindo vitorioso por 2 x 0, com gols de Fernandinho e Mateus Henrique.

Em contrapartida, o Náutico vive um momento delicado na competição, sendo considerado um forte candidato ao rebaixamento. Sob o comando do técnico Mateus Sabatine, a equipe enfrentou 4 derrotas em 4 jogos, ostentando a pior defesa e o pior ataque do campeonato, com 10 gols sofridos e apenas 2 marcados.

Os ingressos para o confronto estarão disponíveis nas bilheterias do Estádio Sotero Zárate a partir das 14h.

