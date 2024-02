Operário de Campo Grande estreia na Copa do Brasil 2024 nesta quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Operário Futebol Clube de Campo Grande entra em campo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (28) às 20h30 com seu rival e xará, Operário Ferroviário do Paraná.

O sul-mato-grossense recebe o time paranaense em casa, em partida no Estádio Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, e marca a repetição do embate do ano passado, onde o "Galo" de Campo Grande saiu vitorioso por 1 a 0.

Os ingressos estão sendo comercializados a R$30 para a entrada inteira e R$15 para a meia ( apenas no Clube Ypê com apresentação de documentos). As formas de pagamento disponíveis são Pix ou dinheiro.

Os grupos que terão direito a meia-entrada são: Estudantes e professores com apresentação de carteirinha válida; doador de sangue com comprovação de doação nos últimos 6 meses; idosos a partir de 60 anos e ex-atletas cadastrados e com carteirinha atualizada têm direito a gratuidade.

Veja onde comprar:

Nas lojas Gazin

- Rua Barão do Rio Branco, 1239 - centro

- Rua Baureri 939 - Moreninha II

Padaria Toscano

- Avenida Coronel Antonino, 619, Coronel Antonino

Paul Gráfica,

- Avenida Marechal Deodoro, 3495, Aero Rancho

Clube Ypê

- Rua Dr. Eduardo Olímpio Machado, 300, Coronel Antonino

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também