Operário e Portuguesa duelam pela semifinal do Campeonato Estadual neste domingo

Após vencer o Ivinhema nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024, o Operário de Campo Grande disputa a semifinal no jogo de ida contra o Portuguesa às 16h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

O jogo de volta está marcado para o dia 7 de abril, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O vencedor terá que disputar a final do Campeonato Estadual com o time que sair vitorioso do confronto Corumbaense x Dac Dourados que também terão o jogo de volta no domingo (7), no Estádio Douradão. No confronto realizado ontem (30), o placar terminou no 0 a 0.

Os dois classificados entre os quatro, se enfrentam nos dias 14 e 21 de abril pelo título. O campeão estadual garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro. O vice disputa a Copa do Brasil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também