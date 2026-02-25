Menu
(67) 99647-9098
Governo Dengue - Fev26
Esportes

Operário encara ASA-AL por sonho na terceira fase da Copa do Brasil

Classificação pode render cerca de R$ 1 milhão ao clube

25 fevereiro 2026 - 15h55Luiz Vinicius
Galo fez o último treino no CT do CRB nesta terça-feiraGalo fez o último treino no CT do CRB nesta terça-feira   (Redes Sociais/Operário FC)

O Operário inicia sua trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira, dia 25, ao encarar o ASA-AL às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Fumeirão, em Arapiraca. A partida é válida pela segunda fase do torneio nacional.

A classificação, seja para o time sul-mato-grossense ou alagoano, pode render aos cofres cerca de R$ 1 milhão.

Quem passar enfrenta, na terceira fase, o melhor entre Velo Clube-SP e Vila Nova-GO, que se enfrentam na próxima quarta-feira (4), em Rio Claro (SP).

A delegação do Operário chegou em Maceió nesta terça-feira (24) e fez um treino no CT do CRB-AL, time que também é conhecido pelo apelido de Galo pelos seus torcedores.

O técnico Paulo Massaro deve manter o time que enfrentou o Naviraiense no último domingo, com Lucas Covolan no gol; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Jonilson e Reinaldo; Jonas, Titi,Galdezani e Robinho; Roger Modesto e Arthur Manoel.

