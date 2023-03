OperÃ¡rio encara CRB, em MaceiÃ³, por vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Empolgado com a classificação histórica na rodada anterior, o Operário-MS encara o CRB por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (15), às 18h30, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O duelo é em formato de partida única e quem vencer, avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti.

O time do Operário desembarcou na capital alagoana na última segunda-feira (13). Antes do confronto, fez um breve trabalho com bola antes de se concentrar.

Caso o time sul-mato-grossense avance para a próxima fase, o adversário será conhecido por meio de sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Outros 12 times serão incluídos no torneio.

A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o país.

