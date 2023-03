OperÃ¡rio-MS supera xarÃ¡ do ParanÃ¡, quebra jejum e avanÃ§a na Copa do Brasil

O Operário-MS deixou a noite de quarta-feira (1°) mais completa para os mais de 2,5 mil torcedores que acompanharam a vitória pelo placar de 1 a 0 contra o Operário-PR e de quebra, conquistar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil.

A felicidade é ainda maior, pois o clube sul-mato-grossense quebra um jejum de 33 anos sem conseguir se classificar para a próxima fase da competição nacional.

O confronto aconteceu no estádio Jacques da Luz, na Moreninha, em Campo Grande. O atacante Jhonny, após aproveitar bobeira da zaga do time paranaense, balançou as redes ainda no primeiro.

Mas o gol foi suficiente para garantir a vitória, que contou com sofrimento, pois o Operário-MS ainda teve um jogador expulso e tomou pressão do adversário.

Na próxima fase, o Operário-MS encara o CRB, com data ainda a definir, mas o local do confronto será em Maceió, no estádio Rei Pelé.

O clube ainda garantiu R$ 900 mil, um montante que ajudará o time no restante da temporada para a disputa da Série D do Brasileiro.

