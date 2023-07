Operário perde de 3 x 0 para o Patrocinense

O Operário-MS levou mais uma derrota no Brasileirão Série D neste domingo (9), e desta vez contra o Patrocinense. O time mineiro não teve dificuldades para vencer a partida por 3 a 0, em confronto válido pela 12ª rodada do campeonato, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Os gols foram marcados por Guilherme Campana, Gleissinho e Rick Sena.

Com a vitória, o Patrocinense alcançou 21 pontos e assumiu a liderança do Grupo 7 da Série D. Já o Operário-MS continua na lanterna do grupo, com apenas oito pontos conquistados até o momento.

Na próxima rodada, o Operário-MS no estádio Barão de Serra Negra, contra o XV de Piracicaba, às 17h. O time sul-mato-grossense busca uma recuperação no campeonato e tentará somar pontos importantes para sair da última posição no grupo. Já o Patrocinense terá mais uma partida em casa. No domingo, às 11h, enfrentará o Crac em busca de manter a liderança.

