Operário vence DAC Dourados e leva taça do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Após perder para o DAC Dourados no jogo de ida da final por 1 a 0, o Operário Futebol Clube reverteu a situação e venceu a partida de volta em 3x1 no Estádio Jacques da Luz na Capital e se torna campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense.



Os primeiros dois gols do galo campo-grandense foram no 1° tempo, sendo um de Matheus Bidick que abriu o placar com o passe de Pedrinhos aos 30 minutos. Nove minutos depois a dupla "trocou" e Bidick fez o passe para Pedrinho que cravou o segundo gol.



Para o 2° tempo, o DAC retornou mais defensivo e chegou a fazer duas trocas ao longo do jogo permitindo a entrada de Luan e Mutuca.



Quase no meio da partida, Leocir Dallastra tirou Irapuan para entrada de Matheus Freire que em questão de minutos fez o terceiro gol para o Operário aos 35 minutos do 2° tempo. Já Nonato garantiu 1 gol para o Dourados aos 59 minutos.



Ambos os times garantem vaga na Copa do Brasil 2025. Com a vitória, o Galo também entra na Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro.

Jogo marcado por confusão

Logo após o terceiro gol do Operário, jogadores do banco do DAC se levantaram contra os reservas adversários. A partida foi paralisada e até os titulares e técnicos se envolveram.

Depois que os ânimos se acalmaram, até o técnico do Dourados, Rogério Henrique teve direito a cartão vermelho. Os times sofreram mudança em campo e a partida teve mais 14 minutos de acréscimo.

Mesmo assim, o placar se manteve, dando a vitória para o Operário Futebol Clube.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também