Operário x Cascavel: ingressos para a partida de sábado estão a venda na Capital

Os torcedores operarianos já podem garantir o ingresso para a partida do Operário deste sábado (24), contra o Cascavel, pelo Brasileirão Série D 2023. A partida será realizada no Jacques da Luz, às 16h, pela 10ª rodada no campeonato.

A venda antecipada começou nesta sexta-feira (23), na sede do clube e em outros três pontos, no mesmo valor das últimas partidas, R$ 20 a inteira, com meia entrada para estudantes devidamente identificados.

Confira oa locais de venda:

Clube Campestre Ypê - Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

Padaria Toscano: Av. Cel. Antonino, 619 - Cel. Antonino

Paul Gráfica - Av. Gunter Hans, 3495 - Aero Ran

Lojas Gazin: R. Barão do Rio Branco, 1239 - Centro & R. Barueri, 939 - Vila Moreninha II

Torcedores uniformizados, com a camisa do Galo ou das organizadas, pagam R$ 15 no ingresso e crianças até dez anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. No dia do jogo, as bilheterias do Jacques da Luz abrem às 13h.

