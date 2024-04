Operário x Dourados: veja onde comprar ingressos para a decisão do Estadual

A venda de ingressos para a grande decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense 'Série A 2024' já começou. Operário e Dourados voltam a se enfrentam neste domingo (21), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Anfitrião do duelo final, o Galo deu início as vendas com valores entre R$ 20 a R$ 40, preço que deve ser mantido até o dia do jogo, conforme a assessoria. Confira os valores detalhadamente:

Inteira: R$ 40;

Meia: R$ 20;

Com a camisa do Operário: R$ 20.

Os torcedores que optarem pela meia entrada terão de comprar somente no dia do jogo, na bilheteria das Morenihas, antes do apito inicial. Neste caso, o pagamento será somente por Pix ou em dinheiro.

Pontos de venda

*Clube YPÊ – Dr. Eduardo Olímpio Machado, 300;

*Gazin – Rua Barão do Rio Branco, 1239;

*Padaria Toscano – Av. Coronel Antonino, 619.

