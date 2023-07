Orla Morena terá corrida em agosto

Atenção, corredores! No dia 6 de agosto, às 7 horas, acontecerá a primeira corrida ''Orla Morena Run MS'' na Praça São Francisco, localizada na Rua 14 de Julho. O evento promete reunir atletas de todas as idades e níveis de condicionamento físico em um percurso de corrida de 5 km. O evento realizado pela CS Organização Esportiva é uma oportunidade única para os participantes se superarem, conquistarem novos recordes pessoais e, acima de tudo, celebrarem o espírito esportivo e a paixão pela corrida.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas pelo site https://encr.pw/kmaisclube . O investimento por participante é de R$120, já incluídas as taxas de segurança digital e LGPD. As inscrições permanecerão abertas até o dia 26 de julho de 2023, ou até que seja atingido o limite máximo de participantes.

Categorias

Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se na prova em um único percurso para a corrida de 5 km, porém haverá duas categorias: A categoria geral e as categorias por idade de 10 em 10 anos. Para mais detalhes sobre a corrida, leia o regulamento no endereço https://encr.pw/KmaisRegulamento.

Trajeto

O trajeto da corrida será todo pela Orla Morena, mas passará por diversas ruas e avenidas, proporcionando aos participantes uma experiência dinâmica e desafiadora. A largada será na praça São Francisco entre a rua 14 de Julho e a Avenida Euler de Azevedo e os participantes seguirão o trajeto na avenida Ernesto Geisel pelo pontilhão, sentido a Orla Morena passando pelas ruas adjacentes, Plutão, Jequitibá, Santos Dumont, Ana América, Saldanha da Gama e Avenida Noroeste. Os participantes seguirão até o portal da Avenida Antônio Maria Coelho, porém, ao invés de cruzá-la, os corredores retornarão, guiados por cones, garantindo a segurança e direcionamento adequados. Essa variedade de ruas e avenidas proporcionará aos participantes um percurso diversificado e desafiador.

Kits

A organização da corrida destaca que a retirada dos kits e a identificação serão realizadas em um local a ser definido e divulgado antecipadamente. O kit de participação inclui um número de peito obrigatório e intransferível com alfinetes, uma camiseta oficial do evento e um chip descartável de uso apenas individual. É importante ressaltar que não serão entregues kits no dia da prova e nem após o seu término.

Premiações

A premiação do evento é uma motivação adicional para os competidores. Serão mais de R$ 11 mil reais em premiações. Todos os atletas que completarem a prova conforme os regulamentos receberão uma medalha de participação. Além disso, os cinco primeiros colocados na classificação geral, tanto no masculino quanto no feminino, serão premiados com troféu e dinheiro. Também haverá premiação para os três primeiros colocados em cada categoria por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino, com troféu e dinheiro. No entanto, os atletas premiados na classificação geral não participam da premiação por faixa etária.

Benefícios da corrida

A corrida é uma atividade física completa, que oferece uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar. Além de ser uma excelente forma de melhorar o condicionamento cardiovascular, ela ajuda a fortalecer os músculos, aumentar a resistência, controlar o peso corporal e melhorar a função pulmonar. Além disso, a corrida libera endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, o que pode contribuir para o alívio do estresse e da ansiedade. Com sua versatilidade e os inúmeros benefícios que proporciona, a corrida se torna uma opção ideal para pessoas de todas as idades que desejam melhorar sua saúde física e mental.

Contato

Para mais informações sobre o evento acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 99800-0013 ou pelo e-mail [email protected].

