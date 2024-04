Palmeiras descobre identidade do torcedor que cuspiu em Tite no último jogo

No último domingo (21), o Palmeiras recebeu o Flamengo pela partida válida pelo Brasileirão 2024. Após o confronto que terminou com o placar de 0 a 0, o técnico do clube carioca, Tite, relatou que foi atingido por um cuspe na cabeça vindo da arquibancada onde estava a torcida do Verdão, durante o intervalo.

O Palmeiras viu o fato como "inaceitável" e "incompatível com os valores da atual gestão", que salienta que "preza pelo respeito aos adversários". O Alviverde ainda disse que só teve conhecimento do fato após a partida, quando o Allianz Parque já estava esvaziado.

Através das câmeras de segurança e o sistema de biometria facial, o Palmeiras identificou o torcedor responsável por cuspir em Tite. Com isso, clube fará um boletim de ocorrência do caso e entregará as imagens à polícia.

O atual campeão do Brasileirão pedirá que sejam tomadas as "medidas exemplares" contra o torcedor, por não aceitar qualquer tipo de agressão no seu estádio.

O nome do autor do cuspe não foi revelado, mas trata-se de um cliente do programa Passaporte, que é gerido pela Real Arenas, braço da WTorre responsável pela administração do estádio.

Na última segunda-feira (22), o Palmeiras se desculpou com o Flamengo através do diretor Anderson Barros, que entrou em contato com o diretor de futebol do Rubro-negro carioca, Bruno Spindel.

