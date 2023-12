Palmeiras é bicampeão do Brasileirão após empate com Cruzeiro

O Palmeiras não precisou de muito para confirmar o seu bicampeonato do Brasileirão neste ano, durante a noite desta quarta-feira (6), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O título se confirmou após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro.

Mas, o título veio antes mesmo do apito final com o resultado dos outros times que ainda sonhavam com a hipótese de conquista a taça da competição nacional. O Atlético-MG acabou sendo goleado pelo Bahia por 4 a 1 e o Flamengo perdeu de 1 a 0 para o São Paulo.

Ao final da competição do torneio, o Palmeiras ficou em primeiro e sagrando-se campeão pelo segundo ano consecutivo e conquistando sua 12° taça do torneio nacional, seguido do Grêmio na segunda colocação, o Atlético-MG terminou em terceiro e o Flamengo fechou o tradicional G4.

O Botafogo, que liderou a competição por 33 rodadas, terminou a competição na quinta colocação, se classificando para a fase pré da Copa da Libertadores, assim como o Red Bull Bragantino.

Na zona de rebaixamento já haviam três clubes rebaixados: Goiás, Coritiba e América-MG. Nessa última rodada, restava apenas uma vaga e três times estavam seriamente ameaçados: Santos, Bahia e Vasco. E o rebaixamento caiu no colo do Santos após a derrota para o Fortaleza dentro da Vila Belmiro.

É o primeiro rebaixamento da história do clube. O Bahia, como dito acima, venceu seu duelo contra o Atlético-MG e o Vasco superou o Bragantino pelo placar de 2 a 1, jogando em São Januário.

