Paratletas de Mato Grosso do Sul vão disputar competição nacional

Cinquenta e oito atletas de Mato Grosso do Sul participarão da etapa Regional Centro-Leste do Circuito Brasil Loterias Caixa de atletismo e natação com o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A competição será realizada em Brasília (DF) do dia 31 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, marcando o início do calendário 2020 do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Os atletas da delegação vão acompanhados de 2 técnicos e 17 staffs, tappers, atletas-guia, auxiliares técnicos e dirigentes, de 10 clubes. Todos eles embarcam nesta quinta-feira (30).

A etapa da Capital Federal recebe atletas de toda a região Centro-Oeste, atletas de Minas Gerais, Acre, Rondônia e Tocantins. Assim, totalizando 527 competidores, quantitativo 30% maior a etapa do ano passado.

De Campo Grande, participarão a equipe Sprint Atletismo, Associação de Atividades de Valorização e Apoio ao Desporto Educacional e Adaptado (Ativa-MS), Rádio Clube/Submersos Natação Paralímpica, Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças (ADD) e Centro Arco-Íris Reabilitação Alternativa (Caira).

A cidade de Dourados marcará presença na competição com a Associação Centro Paradesportivo de Alto Rendimento Monte Sião, Centro de Apoio ao Portador de Deficiência Física de Dourados (CADD) e Associação Esportiva Dourados Paralímpico, além da participação da Associação Supera Sidrolandense de Pessoa com Deficiência (Assiped), de Sidrolândia.

O Circuito Brasil

O Circuito Brasil é composto por quatro fases regionais e duas nacionais, com o objetivo de desenvolver práticas desportivas em todos os municípios e estados, melhorar o nível técnico das modalidades, dar oportunidade para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpicos do país.

