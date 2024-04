Pela 5ª vez Yelsin irá disputar Mundial de Atletismo Paralímpico, agora no Japão

Campeão paralímpico em 2023, Yeltsin Jacques, foi convocado para o Mundial de Atletismo Paralímpico, que será em Kobe, no Japão, de 17 a 25 de maio. O atleta participa pela quinta vez na competição e foi campeão do torneio em paris em 2023 nos 1.500 metros.

Padrinho da Corrida do Pantanal, Yeltsin Jacques participa do lançamento da terceira edição da Corrida do Pantanal nesta quinta-feira (11), antes de embarcar para o Japão.



A delegação brasileira vai contar com 50 atletas e 10 atletas-guia no total. Yeltsin competirá em duas provas no Japão: 5.000 e 1.500 metros na classe T11, para atletas cegos. O Mundial servirá como treino para a principal competição do ano, os Jogos Paralímpicos de Paris de 2024.

Ele vai correr ao lado dos guias Edelson Ávila e Guilherme Ademilson Santos. "Mais uma vez, estou muito orgulhoso de poder ser convocado para o Campeonato Mundial, vamos encarar esse grande teste, antes das Paralimpíadas. E a gente espera poder representar muito bem o nosso estado, poder representar muito bem a indústria de Mato Grosso do Sul e poder trazer a medalha para a gente comemorar aqui na nossa capital. Espero que todos consigam acordar de madrugada pra torcer pra gente", explicou.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também