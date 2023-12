Play! Campo Grande será sede de campeonato nacional de Beach Tennis

A temporada 2023 do beach tennis está chegando ao fim, mas antes será realizado o último campeonato nacional do ano. A Arena da Paz, localizada no bairro Jardim Polonês, em Campo Grande, receberá o 2º Open Paz Beach Tennis. O torneio nacional acontece no próximo fim de semana, entre os dias 8 e 10 de dezembro. A organização é da CBBT (Confederação Brasileira de Beach Tennis).

Em disputa a categoria profissional, haverá também equipe amadora em duplas femininas, masculinas e mistas, A, B, C, D, 40+ e 50+.

Atletas de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Jardim, Maracaju, São Gabriel do Oeste estão confirmados. Além deles, vem para disputa atleta do Mato Grosso, São Paulo e Paraná. A etapa vale pontos para o ranking estadual e nacional da modalidade e terá premiação de R$ 10 mil.

As inscrições estão abertas até o dia esta quarta-feira (6). Os jogos terão início na sexta-feira (8), às 17h, e seguem no sábado (9), e domingo (10), a partir das 8h, na Rua Álvares de Azevedo, 141. Informações sobre inscrições estão disponíveis pelo contato (67) 99116-0558.

