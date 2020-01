PM não aprova reforma e Morenão continua interditado

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) reprovou a reforma feita no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, após a realização de uma vistoria técnica na manhã desta quarta-feira (15).

Em nota enviada ao JD1 Notícias, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que a vistoria realizada é para garantir a segurança dos freqüentadores, no que diz respeito a integridade física destes.

De acordo com o vistoriado pelo Tenente Coronel Souza Lima, apesar da reforma estar em seu estágio final, foram observados pontos irregulares, como, retirada de entulho, corrimão que, quando mal instalados, podem ser utilizados como objetos para lesionar uma pessoa.

Em entrevista ao JD1, o presidente da Federação de Futebol Estadual, Francisco Cezário, os ajustes que impediram o laudo final são na parte da limpeza. “Foi aprovado 90%, mas falta a limpeza de umas das salas, que os rapazes já estão lá fazendo e na segunda-feira acontece a vistoria final para liberar o laudo. A limpeza é na parte externa e na parte da esplanada, ao lado da entrada principal. Mas está tudo dentro do projeto e não vai atrasar em nada o campeonato estadual.”

A equipe do JD1 também entrou em contato com o secretário da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, que disse estar tranquilo em relação a esse contratempo. “Mas eu to muito tranquilo, a Universidade Federal cumpriu com o que foi acordado com o Ministério Público e ta com as adequações solicitadas, agora é só a questão burocrática com o laudo a ser entregue após a vistoria final.”

A reforma

A reforma do Morenão faz parte do plano de revitalização de pontos esquecidos do Estado e contou com o investimento inicial de R$4 milhões. Logo após a obra, o estádio sediará algumas partidas do Campeonato Estadual de Futebol da Série A 2020, que já iniciam no dia 2 de fevereiro.

