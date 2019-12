Reforma no Morenão deve ser entregue dia 15 de janeiro

A principal praça esportiva de Mato Grosso do Sul reabrirá os portões para a temporada futebolística de 2020 no dia 15 de janeiro, com a reforma emergencial feita pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Segundo informações do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, pensando em possibilidades, se as adequações não ficarem prontas, os jogos devem acontecer no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

De acordo com Marcelo, todos reconhecem as dificuldades dos jogos em MS. “Quero destacar o positivo, lindo o MP nos cobrar providências, a coisa vai acontecer, Procon-MS também viabilizando recursos, e temos incumbência recuperar o futebol com a reabertura definitiva do estádio pro esporte em geral”.

O pró reitor da UFMS, Augusto Malheiros, comentou sobre como estão as obras na esplanada do estádio. “Estamos embutidos na esplanada, com calçamento, mesmo com dificuldades com problemas da empresa, estamos fazendo ação para conclusão da esplanada, com engenheiro mesmo em período de festas, trabalho será realizado pra em janeiro à conclusão. Mesmo com acidentes de percursos, faremos funcionar”, explicou,

Ele também falou das possibilidades futuras e culturais para o Estádio. “O que posso adiantar neste momento, é que falei com uma empresa, está agendado um show para março, salvo engano do Gustavo lima, só não está definido se é Morenão gramado, teremos uma nova conversa com essa empresa dia 23/12, no primeiro momento estamos vendo o interesse do futebol, e não com soluções paliativas, precisamos de forma definitiva”, finalizou.

Conforme o, Procurador de Justiça Luiz Eduardo Lemes de Almeida, terá condições de abrigar os jogos de 2020, se adequar às conformidades, com uma reforma mais ampla, mais permanente e não somente para um campeonato. “È importante que os jogos sejam no Morenão, e paralelo a isso reformas mais pertinentes, pra atender a população.

O procurador acrescentou que, não há objeção de ter projetos culturais no estádio, desde que tenha todos os laudos necessários na segunda quinzena de março de 2020.

O secretário de Governo Carlos Alberto Assis agradeceu a parceria dos envolvidos e parabenizou pela recuperação do esporte no estado. “Todos os interessados estão reunidos com propostas positivas. Deixo claro a participação do governo de recuperação, transformar em arena multiuso”, finalizou.

O presidente da Presidente da Federação de Futebol de MS, Francisco Cesário de Oliveira apenas comemorou e agradeceu os presentes pelo empenho em recuperar o esporte. “Em todos os momentos nós temos sido vigilantes com todo laudo apresentado, já sabemos o que fazer. Quero assumir a responsabilidade de entregar dia 15, tudo pronto junto à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também. É um sonho, um desejo. A minha insistência é porque sou nascido no futebol de MS, tive esse privilégio. Quero ver aquele lugar lotado novamente, última final em 2010, temos limitações e responsabilidades. Estou feliz e confiante!”.

