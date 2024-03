Pogba Ã© suspenso do futebol por quatro anos pelo uso de testosterona

Paul Pogba, atualmente jogador da Juventus, e campeão do mundo com a Seleção Francesa na Copa do Mundo de 2018, está suspenso por quatro anos do futebol por não ter passado pelo exame antidoping, após usar testosterona. Substância que é proibida pela Agência Mundial Antidoping.

O teste foi realizado em agosto de 2023, após a vitória da Juventus em cima da Udinese, por 3 a 0, pelo Campeonato Italiano. Uma contraprova foi realizada dois meses depois, e comprovou o uso da substância pelo jogador.

O Tribunal Antidoping da Itália, país onde o meio-campista atuava na data do exame, aceitou o pedido da procuradoria Nacional Antidoping, e aplicou a pena máxima para o tipo de caso. Pogba tem o direito de recorrer.

Segundo a imprensa italiana, a Juventus decidiu rescindir o contrato com o francês, que tinha vencimento somente em 2026. O jogador de 31 anos, que estava suspenso preventivamente desde setembro do ano passado, se manifestou nas redes sociais.

“Acredito que o veredito está incorreto. Estou triste, chocado e com o coração partido que tudo o que eu construí na minha carreira profissional como jogador foi tirado de mim.”, disse Pogba.

Veja a declaração completa de Pogba na íntegra

Fui hoje informado da decisão do Tribunale Nazionale Antidoping e acredito que o veredito está incorreto. Estou triste, chocado e com o coração partido que tudo o que eu construí na minha carreira profissional como jogador foi tirado de mim

Quando eu estiver livre de restrições legais, a história completa ficará clara, mas nunca tomei consciente ou deliberadamente quaisquer suplementos que violem as regras anti-doping.

Como atleta profissional, nunca faria nada para melhorar o meu desempenho usando substâncias proibidas e nunca desrespeitei ou enganei colegas atletas e torcedores de qualquer um dos times que joguei ou enfrentei.

Como consequência da decisão anunciada hoje vou recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

