Presidente da Fifa pedirá para que estádios recebam nome de Pelé

Durante o velório de Pelé, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado), Gianni Infantino, contou em uma entrevista que pretende pedir para que todos os países nomeiem um estádio com o nome do Rei do Futebol.

Após destacar a importância do ídolo para o esporte, o presidente da Fifa diz que homenagearão o "Rei" e pedem para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Ele afirmou que vai pedir a todos os países membros da Federação para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador. Ele diz que é para que as crianças saibam a importância de Pelé no futebol.

O velório teve início às 9h, horário de MS e MT, no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP). Pelé estava internado desde o 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona oeste de São Paulo (SP), para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória.

Ele morreu aos 82 anos de falência múltipla de órgãos, em razão da doença, no dia 31 de dezembro, conforme boletim do hospital. Com informações do portal Primeira Página.

