Presidente da FTKDMS comemora homologação de pleito

Após mais de cinco meses da realização da eleição da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul – FTKDMS, a juíza de direito Mariel Cavalin dos Santos, da 15º Vara Cível da Comarca de Campo Grande homologou o pleito - que estava em processo no Ministério Público Estadual - nesta terça-feira (25). O presidente mestre Fábio Costa explica que a demora aconteceu devido a um problema relacionado à prestação de contas da federação estadual.

“Esse processo aconteceu por causa de uma falta de prestação de contas que ocorreu na federação. Então foi feita uma denúncia no Ministério Público e esse processo corre há uns seis anos. Em 2017, eu fui nomeado interventor da federação. Depois ocorreu uma eleição da Confederação Brasileira de Taekwondo e eu votei em um candidato que, na verdade, era oposição ao presidente que acabou entrando”, explica Fábio Costa.

“A intervenção vinha bem, mas começamos a sofrer umas perseguições, umas intervenções da confederação. Isso fez com que o processo demorasse um pouco mais - era pra ter resolvido no início de 2018. No final do ano passado, tivemos uma audiência de conciliação onde o juiz determinou que eu permaneceria como interventor para realizar a eleição, e eu teria direito a me candidatar também”, acrescenta o atual presidente, eleito no início de 2019.

“Existiam duas oposições, que não compareceram, então eu fui eleito de forma unânime. Em seguida, essa oposição tentou impedir que a eleição fosse homologada. Tivemos que apresentar nossa defesa - utilizamos o que foi acordado no termo de conciliação, inclusive seguimos o estatuto para realizar a eleição”, afirma.

“A juíza avaliou, viu que seguimos todos os critérios e acabou homologando a eleição. Antes nós estávamos encontrando algumas barreiras para poder trabalhar, mas agora é seguir em frente”, comemora o mestre Fábio Costa, acrescentando que, a partir de agora, a federação estadual irá trabalhar de forma mais tranquila e poderá se dedicar aos seus projetos, fazendo com que o taekwondo sul-mato-grossense cresça e se destaca cada vez mais no âmbito estadual, nacional e internacional.

