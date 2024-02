Presidente do Sport diz que punição pelo ataque ao Fortaleza é injusta

“Um ato terrorista”. Foi assim que Yuri Ramão, presidente do Sport, classificou o ataque dos torcedores do time ao ônibus do Fortaleza, onde machucaram seis jogadores do clube adversário. Mas, ele afirma que a punição dada pelo STJD à entidade é injusta pois o clube não participou do ato de violência.

“A punição ao Sport é injusta, não concordo. Sobre quem pede a exclusão do Sport das competições ou mesmo em relação à punição que o STJD está querendo impor, eu queria dizer que o Sport tem quatro milhões de torcedores, não são 100 pessoas, ou 100 bandidos, que dizem o que é a torcida como um todo, acho que há um exagero”, afirma Yuri.

Além disso, o presidente do Sport alegou que o STJD está fazendo abuso de poder no caso, pois o clube não é onipresente e não pode monitorar os torcedores com câmeras em uma rodovia federal.

"Vamos começar a restringir a entrada na Arena, onde estamos jogando no primeiro semestre, que as organizadas entrem com seus uniformes, começar a descaracterizar isso. A gente não pode proibir, quem pode é o Poder Judiciário, os órgãos de segurança, o Ministério Público, tudo que está no âmbito administrativo a gente vai fazer”, revelou o presidente da entidade futebolística.

