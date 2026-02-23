Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr

A UEFA, entidade responsável pelos torneios europeus, decidiu suspender previamente o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, nesta segunda-feira, dia 23, após ele ser acusado de praticar racismo contra Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Dessa forma, ele perderá o jogo da volta, em Madri, na Espanha, nesta quarta-feira, dia 25. O caso aconteceu logo após o gol marcado pelo atacante brasileiro na partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Portugal.

A suspensão está pendente do resultado do processo em andamento, onde a UEFA nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar as alegações de comportamento discriminatório.

"Isso não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da Uefa. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas no momento oportuno", disse a entidade em um comunicado.

As acusações começaram após Prestianni colocar a camisa sobre a boca e realizar comentários, que segundo atletas do Real Madrid, inclusive, Vinicius Júnior, foram de cunhos racistas. O argentino negou a prática racista e disse que os jogadores do clube espanhol "interpretaram mal o que pensou ter ouvido".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também