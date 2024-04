Próximos confrontos da Copa do Brasil estão definidos; confira

O sorteio para definir os confrontos da 3º fase da Copa do Brasil foi realizado nesta quarta-feira (17), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E que você pôde acompanhar pelo JD1 Notícias.

A próxima etapa da competição terá jogos de ida e volta, que serão disputados entre os dias 1º e 22 de maio. Os mandantes das partidas foram sorteados em agrupamentos, para evitar que times da mesma cidade joguem em casa no mesmo dia.

Quem acompanhou o sorteio foi o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, que foi campeão da edição passada da Copa do Brasil com o São Paulo.

Ao fim da 3º fase, um novo sorteio será feito para definir os confrontos das oitavas de final.

Veja os confrontos:

Confronto 1: Operário-PR x Grêmio

Confronto 2: Bahia x Criciúma

Confronto 3: Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

Confronto 4: Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Confronto 5: Goiás x Cuiabá

Confronto 6: Botafogo x Vitória

Confronto 7: Fortaleza x Vasco

Confronto 8: Flamengo x Amazonas

Confronto 9: Águia de Marabá x São Paulo

Confronto 10: Palmeiras x Botafogo-SP

Confronto 11: Ypiranga-RS x Athletico-PR

Confronto 12: Internacional x Juventude

Confronto 13: CRB x Ceará

Confronto 14: América-RN x Corinthians

Confronto 15: Brusque-SC x Atlético-GO

Confronto 16: Atlético-MG x Sport

