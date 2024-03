Quatro jogadores feridos no ataque ao Ã´nibus do Fortaleza voltam a treinar

Carla Andréa, com Diário do Nordeste

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos com o ataque ao ônibus do clube após o empate em 1 a 1 com o Sport, pela Copa do Nordeste. Mas quatro deles já voltaram a treinar normalmente e estão se preparando para o jogo de estreia na Copa do Brasil no próximo domingo (03), contra o Fluminense do Piauí.

O goleiro João Ricardo, o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha e o lateral Dudu estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Enquanto que Titi, Gonzalo Escobar e Thiago Galhardo seguem em tratamento físico e psicológico.

O ataque ao ônibus do Fortaleza aconteceu na quinta-feira passada (22), por torcedores do Sport, que arremessaram bombas, rojões e pedras, quebrando janelas e atingindo os jogadores citados.

