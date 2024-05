Rafael Nadal é eliminado de Roland Garros e não descarta aposentadoria

Nesta segunda-feira (27), em uma partida de Roland Garros, o maior vencedor do torneio – 14 vezes -, o espanhol Rafael Nadal, entrou em quadra para enfrentar o atual número quatro do ranking, o alemão Alexander Zverev.

Nadal perdeu por 3 sets a 0, aos 37 anos, nesta que pode ter sido a despedida do tenista de Roland Garros. Mas ele não fechou totalmente a porta para um retorno em 2025.

O ex-número um do mundo, agora ocupa a posição 275 do ranking. “É difícil para mim falar, não sei se é a última vez que estarei aqui em frente a vocês. Não sei com certeza, mas se foi a última vez, pra mim foi muito especial sentir o amor de todas as pessoas”, disse Nadal.

O espanhol lembrou do que passou nos últimos dois anos em relação a lesões e brincou que "o primeiro adversário não foi dos melhores", ao falar sobre Zverev.

Em 2022, Nadal conquistou seu 14º título em Roland Garros. Esta manhã, apesar da derrota, confirmou que ainda tem metas a alcançar. “Há uma grande chance de não jogar aqui de novo, mas não posso garantir 100%. Eu ainda tenho objetivos pela frente, eu espero estar de volta nessa quadra para as Olimpíadas”, afirmou

Antes dele, a organização do torneio entrevistou Zverev, que também estava contagiado pela emoção da partida e foi breve. “Obrigado, Rafa, em nome de todo o mundo do tênis. É uma grande honra. Eu vi o Rafa jogar por toda a minha infância e tive sorte o suficiente para jogar com ele quando me profissionalizei. Eu não sei o que dizer, esse não é o meu momento. É o momento do Rafa”, pontuou o alemão.

