A skatista brasileira Rayssa Leal será uma das grandes estrelas do novo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, a 21ª edição do icônico jogo que traz a lenda do skate como protagonista. A revelação foi feita com o lançamento do trailer oficial nas redes sociais, confirmando a participação da atleta.

O jogo, que será lançado no dia 11 de julho de 2025, promete emocionar os fãs da série com novidades e a presença de grandes nomes do skate.

Rayssa Leal, que é uma das principais skatistas da atualidade, tem um currículo repleto de conquistas, incluindo duas medalhas olímpicas no street: prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.

Além disso, ela acumula dois títulos mundiais, três vitórias na Street League Skateboarding (SLS) e duas medalhas de ouro nos X Games, consolidando-se como uma das maiores representantes do skate mundial.

O Brasil estará ainda mais presente no jogo com a participação de Bob Burnquist, um dos maiores nomes da história do skate nacional e internacional. Burnquist, que esteve presente desde a primeira versão do Tony Hawk’s Pro Skater lançada em 1999, retornará para essa nova edição.

A skatista Letícia Bufoni, outra grande representante brasileira, também marcou presença no Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, lançado em 2020.

O Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 chega ao mercado após um hiato de cinco anos e estará disponível para diversas plataformas, incluindo PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, a partir de 11 de julho de 2025.

A expectativa é que o jogo, que já é um clássico entre os fãs do skate e dos videogames, traga novas experiências e desafios para os jogadores.



Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 | Reveal Trailer



Pre-order NOW! https://t.co/BlOG2BNZ6Y pic.twitter.com/gYkQf2tMnu — Tony Hawk's Pro Skater (@TonyHawkTheGame) March 4, 2025

