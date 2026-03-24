Representante de MS, FC Pantanal encara time do PiauÃ­ na Copa do Brasil Feminina

Time do Pantanal Ã© o Ãºnico representante de MS na competiÃ§Ã£o nacional (Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia)
As meninas do FC Pantanal já sabem quem vão encarar na fase preliminar da Copa do Brasil Feminina, após sorteio realizado nesta segunda-feira, dia 23, na sede da Confederação Brasileira de Futebol.
Trata-se da Liga Sanjoanense, do Piauí, em partida que será realizada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, com data a ser definida. O duelo é em jogo único e quem passar, vai encarar o time do Pérolas Negras-RJ, na cidade carioca.
O FC Pantanal é o único representante de Mato Grosso do Sul na competição e adquiriu esse direito ao vencer o torneio estadual na temporada passada.
Nesta edição, a Copa do Brasil reúne 66 clubes. A competição foi retomada no ano passado e o Palmeiras foi o campeão da edição passada.
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