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Resultado preliminar do Bolsa Atleta Ã© divulgado com prazo para recursos

Candidatos com inscriÃ§Ãµes indeferidas podem recorrer atÃ© 31 de marÃ§o; processo segue cronograma do edital

26 marÃ§o 2026 - 15h12Taynara Menezes

Foi divulgado nesta terça-feira (24) o resultado preliminar das inscrições do programa Bolsa Atleta em Mato Grosso do Sul. Candidatos que tiveram a inscrição indeferida podem apresentar recurso até o dia 31 de março, exclusivamente pelo sistema oficial do programa.

De acordo com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul)  foram registradas 990 inscrições, sendo 904 de atletas e 86 de técnicos. Para os atletas, o prazo de recurso já está aberto e segue até 31 de março. Já o resultado preliminar dos técnicos será publicado no dia 31, com prazo para contestação até 9 de abril.

A consulta ao resultado deve ser feita pelo sistema do programa, onde também estão disponíveis as pendências que levaram ao indeferimento. Com base nessas informações, os candidatos podem corrigir ou complementar a documentação antes de enviar o recurso.

O deferimento nesta etapa não garante a concessão da bolsa, mas apenas a habilitação para a próxima fase, que será a análise classificatória.

O programa contempla diversas categorias, incluindo atletas estudantis, universitários, máster, de nível nacional e internacional, além de modalidades paralímpicas e surdolímpicas. Também há bolsas voltadas ao alto rendimento, como as categorias pódio e pré-olímpico.

Após a fase de recursos, os candidatos com inscrições confirmadas passarão pela análise de pontuação, baseada em desempenho esportivo e critérios técnicos.

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