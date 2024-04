Romário assina com clube que preside e pode voltar aos campos

Dos campos ao Senado, e agora fazendo o caminho reverso, o senador Romário (PL-RJ) pode voltar a jogar futebol profissionalmente, após assinar contrato com o América-RJ, clube carioca cujo ele é o presidente.

Segundo Romário, o contrato é válido até o final deste ano, e ele estará recebendo um salário-mínimo, que será doado ao clube.

Apesar de ter assinado o contrato o contrato, não é garantido que ele entrará em campo, mas sim que estará à disposição do clube. O parlamentar afirmou que não irá se escalar e respeitará a decisão do treinador Marcus Alexandre. “Quem sabe não jogo um joguinho e depois vamos ver como vai ser”, afirmou Romário.

A contratação já foi enviada para a CBF, e aguarda a regularização de algumas pendências para que haja a liberação para poder jogar.

