Sábado tem oficina gratuita de skate no Parque das Nações Indígenas

O "Go Skate Day", na pista de skate do Parque das Nações Indígenas, promete reunir amantes do esporte e a população em geral. O evento será das 14h às 21h, com várias atividades, incluindo oficina gratuita de skate.

As orientações serão repassadas por professores especializados e o público ainda poderá brincar no playground, curtir a praça de alimentação, as atrações musicais e ainda concorrer ao sorteio de brindes.

Seguindo até domingo, o evento terá disputas em várias categorias, incluindo Mirim, Feminino 1 e 2, Máster e Amador.

No domingo (14), o dia vai começar com uma "skateata", às 13h30, com saída no Centro de Multiplo Uso Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, ao lado do Quiosque do Poeta. Incluindo também sorteio de brindes e o desafio do obstáculo surpresa.

Sem muito detalhes, o organizador do evento, Reynardt Peralta, adiantou que será algo inédito na Capital.

No total, a premiação chagará a R$ 1 mil, dividida em pequenas quantias de acordo com a dificuldade e criatividade da manobra.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também