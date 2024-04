São Paulo anuncia Luis Zubeldía como novo técnico

O São Paulo anunciou a demissão de Thiago Carpini nesta quinta-feira (18), após o clube ser derrotado pelo Flamengo na última quarta-feira (17). Diante da situação, a entidade buscou um novo treinador em ares argentinos.

Luis Zubeldía, de 43 anos, foi contratado pelo tricolor, e deve assinar o contrato, válido até 2025, ainda hoje (19). O argentino está sem clube desde o final de 2023, quando ganhou a Copa Sul-Americana com a LDU, do Equador. Onde trabalhou em 71 partidas, com 40 vitórias, 22 empates e nove derrotas.

Primeiramente, Zulbedía foi cogitado para assumir o São Paulo no lugar de Carpini, quando Dorival Júnior foi para o comando da Seleção Brasileira. O time enfrenta o Atlético-GO no domingo (21), e Milton Cruz comandará a equipe de forma interina.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também