São Paulo enfrenta A. Puerto Cabello pela Sul-Americana nesta terça

Jogam hoje (18) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, São Paulo e Academia Puerto Cabello, time venezuelano que enfrentará o tricolor no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

Apesar de vencer o Tigre na estreia, o tricolor chega para esse novo duelo após um empate em casa com o Ituano, pela Copa do Brasil, e a derrota para o Botafogo, sábado, na estreia do Brasileirão.

O rival desta terça lidera o campeonato venezuelano. O Puerto Cabello tem 28 pontos em 10 partidas, com nove vitórias e um empate. A única derrota do time na temporada foi na estreia da fase de grupos da Sul-Americana, contra o Tolima, em casa.

O São Paulo joga com Rafael, Raí Ramos (Rafinha), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Nestor (Gabriel Neves), Marcos Paulo e Michel Araújo; Alisson (Calleri) e Luciano.

Quem está fora: Diego Costa (suspenso), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), André Anderson (pubalgia), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), David (lesão no joelho) Erison (estiramento) e Pedrinho (afastado).

Onde assistir

Transmissão: SBT e Paramount+.

Tempo Real: no GE a partir das 19h30 (Hora de MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também