Seis municípios vão sediar fases regionais dos Jogos Abertos de MS em 2026

Seis municípios de Mato Grosso do Sul vão sediar as fases regionais dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) 2026, organizados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As cidades foram definidas após vistorias técnicas realizadas nos municípios interessados. As disputas ocorrerão entre abril e setembro.

Nesta edição, 49 municípios confirmaram participação, com 215 equipes e cerca de 4 mil atletas e integrantes de delegações. As competições serão disputadas nas modalidades de handebol, voleibol, futsal e basquetebol.

A escolha das sedes levou em conta critérios como estrutura esportiva disponível, capacidade logística e o sistema de rodízio entre municípios, estratégia adotada para ampliar a realização de grandes eventos esportivos em diferentes regiões do estado.

De acordo com o diretor-geral dos JAMS, Leandro Fonseca, apenas o município de Maracaju volta a sediar uma fase regional nesta edição. Segundo ele, a proposta é fortalecer o esporte adulto nos municípios e também estimular o turismo regional.

As etapas regionais ocorrerão nas cidades de Maracaju (24 a 26 de abril), Antônio João (15 a 17 de maio), Nova Andradina (22 a 24 de maio), Brasilândia (29 a 31 de maio), Rochedo (26 a 28 de junho) e Jardim (11 a 13 de setembro).

Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul integram o calendário esportivo estadual e têm como objetivo promover a integração entre os municípios, incentivar a prática esportiva e fortalecer o desenvolvimento do esporte no estado.

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