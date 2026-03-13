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Esportes

Seis municípios vão sediar fases regionais dos Jogos Abertos de MS em 2026

Disputas de handebol, futsal, voleibol e basquetebol devem reunir cerca de 4 mil atletas

13 março 2026 - 08h50Luiz Vinicius

Seis municípios de Mato Grosso do Sul vão sediar as fases regionais dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) 2026, organizados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As cidades foram definidas após vistorias técnicas realizadas nos municípios interessados. As disputas ocorrerão entre abril e setembro.

Nesta edição, 49 municípios confirmaram participação, com 215 equipes e cerca de 4 mil atletas e integrantes de delegações. As competições serão disputadas nas modalidades de handebol, voleibol, futsal e basquetebol.

A escolha das sedes levou em conta critérios como estrutura esportiva disponível, capacidade logística e o sistema de rodízio entre municípios, estratégia adotada para ampliar a realização de grandes eventos esportivos em diferentes regiões do estado.

De acordo com o diretor-geral dos JAMS, Leandro Fonseca, apenas o município de Maracaju volta a sediar uma fase regional nesta edição. Segundo ele, a proposta é fortalecer o esporte adulto nos municípios e também estimular o turismo regional.

As etapas regionais ocorrerão nas cidades de Maracaju (24 a 26 de abril), Antônio João (15 a 17 de maio), Nova Andradina (22 a 24 de maio), Brasilândia (29 a 31 de maio), Rochedo (26 a 28 de junho) e Jardim (11 a 13 de setembro).

Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul integram o calendário esportivo estadual e têm como objetivo promover a integração entre os municípios, incentivar a prática esportiva e fortalecer o desenvolvimento do esporte no estado. 

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