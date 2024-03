SeleÃ§Ã£o Brasileira tem amistoso marcado contra o EUA em junho

A Seleção Brasileira, agora sob o comando de Dorival Jr., já tem três amistosos marcado para 2024. Contra a Inglaterra e a Espanha em março, e contra a seleção dos Estados Unidos em junho. O anuncio foi feito pela USMNT ontem (28), pelas redes sociais da federação.

O confronto acontecerá em Orlando, na Flórida, no dia 12 de junho. Ambas as equipes estão vendo o jogo como uma preparação para a disputa da Copa América, que acontecerá no país norte-americano entre 20 de junho e 14 de julho.

O Brasil iniciará o torneio no grupo D, junto da Colômbia, Paraguai e Costa Rica ou Honduras, que ainda vão definir o último classificado para a fase de grupos. Enquanto que os Estados Unidos estão no grupo C, com Uruguai, Panamá e Bolívia.

