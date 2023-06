Seleção Brasileira veste uniforme preto em combate ao racismo durante amistoso

Pela primeira vez em seus 109 anos de existência, a Seleção Brasileira está vestida de um uniforme totalmente preto durante a partida. O evento histórico aconteceu neste sábado (17), no amistoso contra a seleção de Guiné, que ocorreu em Barcelona, na Espanha. A camisa inédita foi utilizada durante o primeiro tempo.



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já havia anunciado a decisão na última segunda-feira (12). A iniciativa, que faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade visando combater o racismo no esporte.

A ação tem como objetivo demonstrar solidariedade ao atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, que sofreu discriminação racial durante uma partida do campeonato nacional da LaLiga, na Espanha. No dia 21 do mês passado, o jogador brasileiro enfrentou ofensas racistas pela décima vez seguida na competição, quando seu time jogou contra o Valência e perdeu por 2 a 1.

No confronto com a Guiné, a Seleção Brasileira usou a camisa preta durante todo o primeiro tempo como um ato simbólico contra o racismo. Após o intervalo, o time, sob o comando interino de Ramon Menezes, retornou ao campo vestindo a tradicional camisa amarela, que também expressou apoio à luta contra o racismo.

Ainda nesta data FIFA, a Seleção terá mais uma equipe africana pela frente. Na próxima terça-feira (20), às 16h, o compromisso será em Lisboa, capital de Portugal, diante de Senegal.

