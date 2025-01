Semifinais da Copinha 2025 estão definidas com clássicos nacionais; confira

A Copinha 2025 chega à fase semifinal com quatro grandes equipes na disputa pelo título. Neste domingo (19), Corinthians e Grêmio garantiram classificação e se juntaram a São Paulo e Criciúma, que já haviam avançado.

Os duelos decisivos estão marcados para esta semana, em jogos únicos. O primeiro confronto será entre São Paulo e Criciúma, na terça-feira (21), às 18h30 (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Na quarta-feira (22), Corinthians e Grêmio se enfrentam na Arena Barueri, às 16h.

O Corinthians conquistou sua vaga ao vencer o Vasco por 1 a 0 em Santo André. O Grêmio, por sua vez, protagonizou um confronto emocionante contra o Palmeiras.

Após sair atrás no placar, os gaúchos viraram o jogo, sofreram o empate e marcaram o gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo, vencendo por 3 a 2. O resultado impediu um Dérbi paulistano inédito na história do torneio.

A grande final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, em local ainda a ser definido.

Veja tabela detalhada da semifinal e onde assistir aos jogos:

São Paulo x Criciúma, terça-feira, 19h30 - Cazé TV

Corinthians x Grêmio, quarta-feira, 17h - sportv

