Só jogaço! Espanhóis vencem as partidas dessa quarta de Champions

Após dois empates no início das quartas de final da Champions League – Real Madrid e Manchester City ficaram em 3 a 3; Arsenal e Bayern de Munique em 2 a 2 -, Barcelona e Atlético de Madrid resolveram chegar com vantagem nos jogos de volta na próxima terça-feira (16).

PSG x Barcelona

Na casa do PSG, Ronaldinho Gaúcho esteve presente na vitória por 3 a 2 do Barcelona. Quem abriu o placar foi o brasileiro Raphinha. Mas depois do intervalo, Ousmane Dembelé aplicou a lei do ex em cima do clube Catalão, deixando o placar em 1 a 1. O francês deixou o time em agosto de 2023, onde atuou por seis temporadas.

Dois minutos depois, Vitinha virou o placar, deixando 2 a 1 para os franceses. Os jogadores do Barcelona demoraram para voltar a se concentrar no jogo, mas Pedri entrou para substituir Frenkie De Jong, e deu um passe para o segundo gol de Raphinha, que deixou tudo igual, novamente.

Fechando o placar, Christensen entrou em campo, e no seu primeiro lance marcou de cabeça o terceiro gol do Barcelona. Os culés vão para a partida de volta, no Camp Nou, com a vantagem de se classificar com um empate.

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

Entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, Rodrigo de Paul não esperou nem cinco minutos para abrir o placar para os espanhóis. E ainda no primeiro tempo, Samuel Lino ampliou para 2 a 0.

Sébastien Haller diminuiu a vantagem, marcando o único gol do Borussia Dortmund no jogo. Assim, o time de Diego Simeone chegará ao confronto de volta com a vantagem de 2 a 1.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também