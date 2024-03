STJ agenda julgamento para decidir se Robinho fica no Brasil

Robinho voltou para o Brasil após ser condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana, por participação no estupro de uma mulher albanesa, em 2020, em Milão. Ele está em liberdade pois não há extradição de cidadãos brasileiros natos para outros países.

O Supremo Tribunal de Justiça, então, deverá decidir se o ex-jogador seguirá em solo brasileiro. Essa decisão será tomada no dia 19 de março. O parecer deverá ser dado por um colegiado composto por 15 magistrados. Caso a maioria seja favorável, Robinho poderá cumprir a pena em regime fechado no Brasil.

Atualmente, Robinho mora no litoral paulista. Mas a Itália já havia pedido a extradição dele para cumprir a pena lá. Como a extradição não faz parte da Constituição do país americano, os italianos solicitaram a homologação da pena para o cumprimento da prisão no Brasil.

