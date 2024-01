Tchau ociosidade: 'Movimenta Campo Grande' retoma as atividades nesta quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A partir desta quarta-feira (17), as oficinas promovidas pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) através do Programa Movimenta Campo Grande retornam nas sete regiões urbanas da cidade.

Dentre as diversas modalidades oferecidas estão: lutas, danças, esportes coletivos e individuais, tais como pilates, yoga, zumba, fitdance, hitbox, capoeira, futebol de campo, futsal, beach tennis, ginástica, atletismo, flag futebol, natação, hidroginástica, entre outras.

O Movimenta tem como principal objetivo ampliar o acesso ao esporte e lazer para todos os cidadãos, com uma variedade de atividades físicas e esportivas, o programa se tornou referência na promoção de vida ativa e saudável.

Professora do Movimenta CG, Jessica Samantha Souza, falou do retorno das aulas e da preparação a retomada dos trabalhos. “Ministro aula de zumba, treino funcional e ginástica para melhor idade há seis anos na Funesp e toda volta após o recesso é uma expectativa muito grande, pois deu para descansar, estudar exercícios e danças novas para motivar o máximo de pessoas a voltar também para as oficinas. O ano de 2024 tem muita atividade física para população de Campo Grande e só fica parado quem quer”, concluiu.

Para o diretor-presidente da Fundação, Maicon Mommad, o Programa está voltado não somente para o físico, mas também para a socialização entre os campo-grandenses. “O Movimenta é uma celebração da diversidade, inclusão e qualidade de vida, e a Funesp convida a comunidade a participar ativamente das atividades oferecidas em cada região da cidade. O retorno das oficinas representa não apenas uma retomada das práticas esportivas, mas também uma oportunidade de integração, socialização e cuidado com a saúde”.

Para realizar a inscrição o interessado deve procurar o instrutor responsável pela atividade no local, onde são realizados os treinos e verificar a disponibilidade de vagas.

