Técnico do Santos feminino pede demissão após ser acusado de assédio sexual

Kleiton Lima não é mais técnico do time feminino do Santos. Após os protestos realizados nos últimos dias em partidas do Campeonato Brasileiro da categoria, o profissional solicitou seu desligamento. Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Em nota divulgada pelo clube, o Santos afrima que a medida foi adotada pelo treinador para preservar sua família, sua integridade e o próprio Peixe. Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Santos aceitou o pedido e reiterou a confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado.

Ainda de acordo com Santos, desde a contratação, Kleiton Lima vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado. O clube ainda disse que, mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos, o técnico entendeu que o pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes.

O agora ex-técnico das Sereias da Vila voltou a negar as acusações de assédio moral e sexual e reiterou que ele e a família tem sofrido ameaças por conta do caso.

"Eu falo porque tenho passado por dias difíceis. Tem pessoas que estão me ameaçando. Algumas pessoas me ameaçando até de morte. Passei momentos e situações que vi o risco que estava correndo por conta de alguma coisa que foi imputada que eu não tenho nenhum fato a ver com todas as narrativas. Quero deixar bem claro que quem buscou a polícia desde o começo fui eu para que a verdade pudesse vir à tona. Eu que fui à Justiça e a verdade está comigo", disse ele.

"Não cometi nenhum tipo de assédio, mas hoje estou correndo risco de vida. Além disso, minha família. Então, simplesmente por isso, pela minha segurança, pela minha família e pelo clube, eu solicitei o pedido de afastamento e a diretoria aceitou. Sorte para as Sereias. Que sigam empreitada, nessa luta pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, pelo Campeonato Paulista. Eu estarei de fora torcendo", acrescentou.

Kleiton Lima havia deixado o Santos em setembro do ano passado, após uma série de denúncias das jogadoras contra ele por assédios moral e sexual.

Após uma sindicância interna, o clube classificou as denúncias feitas como frágeis e promoveu o retorno de Kleiton Lima. Durante entrevista coletiva realizada na última terça-feira, o técnico negou as acusações.

A decisão do clube revoltou atletas que passaram recentemente pelas Sereias da Vila. Muitas se posicionaram nas redes sociais contra a fala da coordenadora do futebol feminino do Santos, Thaís Picarte, de que jogadoras haviam sido ouvidas durante a sindicância realizada pelo Santos.

Na última sexta-feira (12), houve uma nova denúncia envolvendo Kleiton Lima e uma atleta durante a passagem anterior pelas Sereias da Vila. Na reestreia do técnico, no clássico contra o Corinthians, atletas da equipe rival se manifestaram com as mãos nos ouvidos e na boca. Atletas de Palmeiras e Avaí também realizaram um ato contra o treinador das Sereias da Vila.

