Temporada de velocross é aberta em Campo Grande; confira os resultados

O campeonato sul-mato-grossense de Velocross teve início nesse final de semana na pista do Rancho JS, região noroeste de Campo Grande, nos dias 8 e 9. A temporada de 2020 conta com apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As disputas do último final de semana foram dividas em 11 baterias, nas categorias VX1, VX2, VX3, VX4, VX3 nacional, 230 cilindradas (cc), nacional pró, nacional light, batom, mirim e minimotos.

Durante a etapa inicial, Diego Pich de Nova Alvorada do Sul foi um dos atletas que se destacou, vencendo as categorias VX1 e VX3 especial. Outro que marcou foi Ednaldo Sedran de Sete Quedas, terminando na ponta a VX3 e VX4.

Salvador Machado, vice-presidente da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (Femems), compareceu a competição inicial e se mostrou contente com o resultado final. “Todas as provas tiveram destaques. Em todas em tivemos um bom gate bom, gate cheio, boas disputas entre os pilotos. Foi tudo limpo. Logo na abertura da temporada tivemos grande apresentação por parte dos pilotos”.

O vice-presidente complementou falando do importante papel da Fundesporte na realização do evento. “Nós organizamos e os pilotos fizeram a festa, com um lindo espetáculo na pista, isto é o importante. A Fundesporte teve papel fundamental para a realização desta etapa, nos apoiando no momento certo. O diretor-presidente Marcelo Miranda sempre foi parceiro e continuará sendo, por isso só tenho a agradecer”.

De acordo com a Femems, a próxima etapa será realizada em Ribas do Rio Pardo nos dias 14 e 15 de março. Com o proceder, a competição ainda vai passar por Glória de Dourados, Terenos (Cachoeirão), Miranda, Rochedo e Aquidauana.

Confira os resultados da primeiro final de semana do campeonato:





Deixe seu Comentário

Leia Também