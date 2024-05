Tênis: Com derrota para 20º no ranking, Laura Pigossi foi eliminada do Roland Garros

Após vencer três partidas no qualifying para chegar à chave principal, a brasileira Laura Pigossi, 119 do mundo, perdeu para a ucraniana Marta Kostyuk, número 20 do ranking da WTA, por 2 sets a 1 neste domingo (26).

A partida foi válida pela primeira rodada do torneio de Roland Garros. O confronto durou 3 horas e 16 minutos. Laura foi eliminada da competição, enquanto que a ucraniana vai enfrentar a croata Donna Vekic na próxima rodada.

Mas ainda há tenistas brasileiros na competição. Nesta segunda-feira (27), Beatriz Haddad, Thiago Wild, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e Felipe Meligeni entram quadra logo nas primeiras horas da manhã pelos torneios de simples.

