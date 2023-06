Tentando reverter 'maré de azar', Operário joga hoje no Jacques da Luz

Tentando se recuperar na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Operário volta a campo neste sábado (24) para enfrentar o Cascavel. O jogo da 10° rodada da competição está marcado para acontecer às 16h no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A equipe sul-mato-grossense está na lanterna da chefe, com sete pontos, quatro atrás do quarto colocado, a Ferroviária. O líder do Grupo A7 é a Patrocinense, com 17 pontos.

Como o jogo será em Campo Grande, os jogadores esperam que a torcida ‘de casa’ ajude a reverter a maré de azar, para que possam voltar a sonhar com uma das quatro primeiras vagas do gripo na competição.

Após enfrentarem o Cascavel amanhã, o time terá outro paranaense pela frente, o Maringá. O jogo também acontece em Campo Grande, às 16h, no dia 1º de julho.

Deixe seu Comentário

Leia Também