Terça das viradas na Champions League; PSG e Dortmund estão na semi final

No Estádio Olímpico Lluís Companys, o PSG chegou com a missão de virar o placar agregado de 3 a 2, que o Barcelona aplicou na partida de ida na última quarta-feira (10), no Parc des Princes.

Os catalães abriram o placar com o brasileiro Raphinha. Mas após a expulsão do uruguaio Ronald Araújo, a configuração do jogo mudou.

Ousmane Dembélé fez o primeiro gol do PSG. Vitinha fez o segundo. Seguido de mais uma expulsão do Barcelona, agora do técnico Xavi Hanández, por reclamação.

Kylian Mbappé, que estava devendo no confronto, marcou de Pênalti, e ampliou o placar para 3 a 1. O Barcelona tentou marcar mais um gol para levar a partida para a prorrogação. Mas aos 89 minutos, o francês fez o segundo dele no duelo, e liquidou a passagem do PSG para a semi final.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund chegou com a mesma missão do PSG, fazer uma virada. E também conseguiu.

No primeiro jogo, o time espanhol venceu por 2 a 1. Já na volta, Julian Brandt abriu o placar aos 34 minutos. Cinco minutos depois, Ian Maatsen ampliou o saldo de gols do Dortmund.

Os espanhóis chegaram a fazer dois gols, um gol contra de Hummels e um favor de Ángel Correa. Mas os alemães fecharam o placar em 4 a 2, se juntando ao PSG na semi final.

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam na próxima etapa por uma vaga na final do torneio. A partida de ida está prevista para o dia 30 de abril, na casa do clube alemão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também