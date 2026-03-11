Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Termina nesta quarta-feira o prazo de inscriÃ§Ãµes no Bolsa Atleta

A partir de amanhÃ£ abre o perÃ­odo de inscriÃ§Ãµes para o Bolsa TÃ©cnico

11 marÃ§o 2026 - 12h53Sarah Chaves
Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferecem 13 categorias de benefício Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa TÃ©cnico oferecem 13 categorias de benefÃ­cio   (Daniel Reino/ ComunicaÃ§Ã£o Setesc)

As inscrições no programa Bolsa Atleta terminam nesta quarta-feira (11) e devem ser feitas através do link https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/. A iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, executada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), oferece apoio financeiro a esportistas sul-mato-grossenses.

Já a partir desta quinta-feira (12), abre o período de inscrições para o Bolsa Técnico I e Técnico II, com o objetivo de apoiar treinadores que contribuem diretamente para o desenvolvimento e o alto rendimento de atletas de Mato Grosso do Sul.

Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferecem 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com duração de 12 meses, garantindo melhores condições de preparação e participação em competições, além de fortalecer o esporte sul-mato-grossense.

Para concorrer à Bolsa Técnico I, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, registro ativo no CREF (Conselho Regional de Educação Física), comprovar filiação como técnico representante de Mato Grosso do Sul, possuir pelo menos três anos de atuação profissional e estar vinculado a uma Secretaria Municipal de Esporte ou Educação. O valor mensal do benefício é de R$ 1.046,20.

Já a Bolsa Técnico II oferece R$ 1.569,30 mensais, podendo chegar a R$ 3.138,60 para técnicos de atletas que participaram dos Jogos olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos. 

As inscrições para o Bolsa Técnico devem ser realizadas de 12 a 23 de março exclusivamente pelo site oficial do programa:
https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Aulas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza
Esportes
Mulheres poderÃ£o participar de aula gratuita de autodefesa neste sÃ¡bado na Capital
Irã as Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2025
Esportes
IrÃ£ nÃ£o participarÃ¡ da Copa do Mundo da Fifa
Modalidade da natação
Esportes
Mais de 480 atletas disputam Torneio Centro-Oeste de NataÃ§Ã£o em Campo Grande
Estudantes de 12 a 17 anos podem participar
Esportes
EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para a 38Âª ediÃ§Ã£o dos Jogos Escolares de Campo Grande
Tenista, João Fonseca
Esportes
JoÃ£o Fonseca derrota americano e avanÃ§a no Masters de Indian Wells
Corrida Feminina de 5km
Esportes
Neste 8 de marÃ§o, mulheres ocupam Parque das NaÃ§Ãµes para corrida e encontro de lazer
Foto: Caique Roberto
Esportes
Campo Grande recebe abertura da temporada da Copa Truck neste domingo
Lucas Pinheiro conquista ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Esportes
Brasileiro, Lucas Pinheiro leva ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Foto: Joga Miga/Divulgação
Esportes
Torneio de futebol feminino homenageia Vanessa Ricarte em Campo Grande
Estádio do Maracanã
Esportes
SeleÃ§Ã£o brasileira terÃ¡ amistoso de despedida no MaracanÃ£ antes de embarcar para a Copa

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026