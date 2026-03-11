Termina nesta quarta-feira o prazo de inscriÃ§Ãµes no Bolsa Atleta

As inscrições no programa Bolsa Atleta terminam nesta quarta-feira (11) e devem ser feitas através do link https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/. A iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, executada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), oferece apoio financeiro a esportistas sul-mato-grossenses.

Já a partir desta quinta-feira (12), abre o período de inscrições para o Bolsa Técnico I e Técnico II, com o objetivo de apoiar treinadores que contribuem diretamente para o desenvolvimento e o alto rendimento de atletas de Mato Grosso do Sul.

Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferecem 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com duração de 12 meses, garantindo melhores condições de preparação e participação em competições, além de fortalecer o esporte sul-mato-grossense.

Para concorrer à Bolsa Técnico I, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, registro ativo no CREF (Conselho Regional de Educação Física), comprovar filiação como técnico representante de Mato Grosso do Sul, possuir pelo menos três anos de atuação profissional e estar vinculado a uma Secretaria Municipal de Esporte ou Educação. O valor mensal do benefício é de R$ 1.046,20.

Já a Bolsa Técnico II oferece R$ 1.569,30 mensais, podendo chegar a R$ 3.138,60 para técnicos de atletas que participaram dos Jogos olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos.

As inscrições para o Bolsa Técnico devem ser realizadas de 12 a 23 de março exclusivamente pelo site oficial do programa:

https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/ .

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m